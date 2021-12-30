Kahramanmaraş yeşilleniyor! 2021’de tam 5 milyon 402 bin fidan toprakla buluşturuldu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya çok sayıda gazeteci katılırken Koç, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2021 yılında ülke genelinde 252 milyon fidanın toprakla buluştuğunu kaydeden Koç, “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Akdeniz bölgesinde bulunmakta olup sorumluluk alanı 2 milyon 800 bin 371 hektardır. Bu alanların 869 bin129 hektarı ormanlık alan 1 milyon 931 bin 242 hektarı açıklık alandır. Kahramanmaraş ilimizin ormanlık alanı 521 bin 413 hektardır. İlimizin yüzde 36 ormanla kaplıdır. Ormanlık alanlarımızın artırmak için her yıl fidan dikimine devam ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizde 2021 yılında 5 milyon 402 bin fidan dikilecektir. Bölge Müdürlüğümüz genelinde ise 9 milyon 817 bin adet fidan toprakla buluşturulacaktır. Orman Genel Müdürü olarak Türkiye'de yaşayan her 1 kişi için 3 adet fidan dikimi yapılacaktır. 2021 yılında 252 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır” şeklinde konuştu.

“2021 YILINDA 100 KİLOMETRELİK YOL AĞAÇLANDIRMASI YAPILMIŞTIR”

Koç, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü olarak seyahat eden vatandaşlarımızın daha ferah bir şekilde seyahat etmeleri için her yıl yol kenarı ağaçlandırması yapılmaktadır. 2021 yılında 100 kilometrelik yol ağaçlandırması yapılmıştır. Kahramanmaraş ilimizde ise Edebiyat yolunda 28 kilometre yol ağaçlandırılarak yeşil bir görüntü oluşmuştur. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak tarım ve hayvancılığa da büyük destek vermekteyiz. Meralar da mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 2021 yılında 200 hektarlık alanda Mera ıslah çalışması yapılmıştır. Bu sahalara suluklar ve gölgelikler yapılmıştır.

543 BİN 934 ADET AŞILAMA YAPILDI Gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında 2015-2020 arasında 450 bin adet Badem, 97 bin 400 adet Ceviz, 70 bin 390 adet Zeytin, 10 bin 200 adet Alıç, 55 bin adet Menengiç, 430 bin adet diğer türlerden olmak 1 milyon 112 bin 990 adet GGT dikilmiştir. 117 bin 934 adet Delice, 178 bin adet alıç, 137 bin adet Menengiç, 111 bin adet diğer türlerden olmak üzere 543 bin 934 adet aşılama yapılmıştır. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak ağaçlandırmaya büyük önem vermekteyiz ve ağaçlandırmada kullanılan fidanları kendimiz üretmekteyiz. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 11 milyon fidan üretimi yapılmakta, Kahramanmaraş genelinde ise 2021 yılında 5 milyon 22 bin fidan üretilerek ağaçlandırma sahalarında kullanılmıştır. Orman Bölge müdürlüğümüz olarak odun dışı şube hizmetlerinde de vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde dinlenebilmeleri için mesire alanları kuruluşu yapmaktayız, şu anda bölgemizde 57 adet Mesire Alanı bulmaktadır. Bunun 25 tane Kahramanmaraş ilinde bulunmaktadır.2021 yılında 4 tane mesire alanı kuruluşu için de Genel Müdürümüze gönderilmiştir.

ODUN DIŞI ÜRÜNLERDEN 66 BİN 17 TL GELİR ELDE EDİLDİ

İlimizin yayla turizmi ve doğa turizmini gelişmesi için birçok mesire alanı yapılmakta özellikle Başkonuş mesire alanında ekoturizm alanı önemli yer kaplamaktadır. Kahramanmaraş Başkonuş Ekoturizm Alanı 12 bin 890 metre uzunluğunda 2 adet yürüyüş parkoru, 1 adet bisiklet parkuru yapılmıştır. Bölge müdürü olarak vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlamak için ormanlarda yetişen kantaron, fıstıkçamı, Defne vb. gibi türlerin satışı ile Kahramanmaraş İlimizde 2021 yılı Ekim ayı itibari ile 9 bin 184 ton odun dışı ürün üretilmiş 66 bin 17 TL gelir elde edilmiştir. 2022’DE BAL ORMANI YAPILACAK Ayrıca Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2021 yılında 1 adet bal ormanı kurulmuş olup, toplam 18 adet Bal Ormanımız mevcuttur. 2022 Yılında 2 adet bal ormanı yapımı planlanmıştır. Kahramanmaraş İlinde 2021 yılında 1 adet bal ormanının kuruluşu yılsonuna kadar tamamlanacaktır, toplam 8 adet Bal Ormanımız mevcuttur. 2022 Yılında 1 adet bal ormanı yapımı planlanmıştır.

SON 3 YILDA 647 AİLEYE 22 MİLYON 648 BİN 435 TL KREDİ VERİLDİ

Orman Bölge Müdürlüğü olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalkınmaları için Orköy kredi desteği verilmektedir. Bu kapsamda Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğümüz 2021 yılında 235 aileye 8 milyon 854 bin 500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 647 aileye 22 milyon 648 bin 435 TL Kredi verilmiştir. Kahramanmaraş ilinde 2021 yılında 61 aileye 2 milyon 314 bin 500 TL Orköy kredi desteği sağlamıştır. Son 3 yılda 177 aileye 7 milyon 480 bin 636 TL kredi verilmiştir. Bu desteklerin yüzde 20’si hibedir. Ormanlarımıza 12 km yeni orman yolu yapılmıştır. Böylece orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

2021’DE 102 YANGINDA 430 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Ormanlarımızın ormanlarımızda meydana gelen yangınların yüzde 90'nı vatandaş eliyle olmaktadır. 2021 yılında, Kahramanmaraş ilimizde ise 102 adet yangın meydana gelmiş bu yangınlarda 430 hektar alan zarar görmüştür. Çok şükür 2021 yılında büyük bir yangın olmadı. Yangınlara hızlı müdahale için yangın havuzları yapılmaktadır. Şuan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 62 adet yangın havuzu ve 70 adet baraj ve gölet olmak üzere toplam 132 adet su kaynağı mevcuttur. 2021 yılında 8 adet yangın havuzu daha yapılarak toplam yangın havuzu sayımız 70 olmuştur. Yangınları erken müdahale edebilmek için ormanlarımızı sürekli gözetliyoruz bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 16 Adet Kulesi, 4 Adet İnsansız Gözetleme Kulesi Mevcuttur.”