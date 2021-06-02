Kahramanmaraş yolunda freni çekilmeyen kamyon refüje çıktı!
Nurdağı ilçesinde sürücünün el frenini çekmeden park ettiği kamyonun harekete geçerek orta refüje çıkması güvelik kamerasına yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 14:51
Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolunda, eğilim bir yere park edilen ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, bir süre sonra hareket etmeye başladı.
El freni çekilmeden park edildiği tespit edilen kamyonun, orta refüje çıktığı anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Kamera kayıtlarına kaza anındaki panik anı ve çevredeki vatandaşların koşturmaları yansıdı.
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