Kahramanmaraş’a özgü birçok ürün sergilendi!
Kahramanmaraş Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi tarafından “Geçmişten Günümüze Kahramanmaraş Ürünleri Sergisi” düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 17:08 22.12.2021, 18:51
Yerli Malı haftası dolayısıyla, Okul öncesi öğrencilerine kültürel mirası tanıtmak amacıyla, Sınıf öğretmenleri ve veliler tarafından hazırlanan sergide, Kahramanmaraş’a özgü birçok ürün sergilendi.
Sergi açılışından ardından Okul Müdiresi Betül Kılınç düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
Okul öncesi öğretmeni Hülya Sarkuş: “Velilerimizin yardımıyla böyle bir sergiyi öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” İfadelerini kullandı.
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|23
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|22
|12. Manisa FK
|18
|22
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|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
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|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
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|17
|18
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|16
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|27
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|15
|26
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|16
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|17
|22
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|20
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|16
|20
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|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
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|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
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|17
|10
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|43
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|18
|38
|3. Real Betis
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|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
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|17
|29
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|18
|29
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|18
|28
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|18
|28
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|18
|25
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|18
|20
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|20
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|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
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|18
|15
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|15
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|14
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|18
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