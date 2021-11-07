Kahramanmaraş’a özgü yöresel lezzetleri izleyicilerle buluştu!
TRT Belgesel ekranlarında seyircisiyle buluşan Yiyeceğin Serüveni programının bir sonraki durağı Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 16:20 07.11.2021, 16:37
Alpedo Kervan Lezzet Grubu'nun konuğu olan Yiyeceğin Serüveni programında, Kahramanmaraş’a özgü olan tarhana, çörek, sumak ekşisi ve sıkma peynir gibi lezzetlerin üretim süreci izleyicilerden tam not aldı.
Programda Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kepel Kahramanmaraş’a özgü yöresel lezzetleri izleyicilerle buluşturdu.
Namaz Vakti 07 Kasım 2021
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