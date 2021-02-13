Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı bir dünya kentine dönüştürecek vizyon projesi EXPO 2023 son durum bilgilendirme toplantısını EXPO Rekreasyon Alanında yaptı.

EXPO 2023 Rekreasyon alanda yapılan toplantıya TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, ak parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ak parti Kahramanmaraş il başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak katıldı.

Davetlileri alan girişinde karşılayan ev sahibi Başkan Mahçiçek, toplantı öncesi misafirlerine alanı gezdirerek inşaatlar ve alanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Toplantı öncesi üzerinde her davetlinin adına özel plaketlerin bulunduğu, kendi elleriyle diktikleri fidanlar Hatıra Ormanında toprakla buluşturularak ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasına uygun olarak alanda yerini aldı.