Kahramanmaraş’ı şaha kaldıracak dev projede sona gelindi!

7 Kasım’da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Kahramanmaraş Göksun karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden en son teknolojilerle donatılan ve mühendislik harikası 5 tünelde çalışmalar tamamlandı.

Hasancıklı ile Fırnız arasını 5.67 km kısaltacak olan dev projede yer alan 5 tünel ile vatandaşlara daha konforlu bir yolculuk sunulması hedeflenirken Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı da sağlayacak.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kahramanmaraş’ın Sosyo-ekonomik yapısını da şahlandıracak yol ile birlikte toplam 16,5 km uzunluğunda çift tüplü 11 adet tünel, 2 viyadük, 3 adet tek köprü, 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak toplam 4,6 milyar TL bütçeli dev yatırım, Kahramanmaraş’ı ticaret merkezi yapacak.