Kahramanmaraş’ımızı Gençlerimizle Birlikte Yönetiyoruz
Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Gençlik Meclisinin bir araya geldiği toplantıya başkanlık eden Güngör, “Şehrimizde yapmayı planladığımız projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraş’ımızı gençlerimizle birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleri ve gençlik meclisinin bir araya geldiği ilk toplantıya başkanlık etti. Bir süre önce Başkanlık Divanı üyelerinin ve komisyonlarının belirlenmesinin ardından çalışmalarına resmen başlayan Gençlik Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde birçok konu başlığında projeler ve fikirlerini sundu. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Katılımcılığın ve temsil gücünün yüksek olduğu, şeffaf bir yönetim anlayışı hizmette de kalitenin artmasını sağlıyor. Hamdolsun oluşturduğumuz Gençlik Meclisi’miz 11 ilçemizden katılımla gerçekleşiyor. Bugün de belediye meclis üyelerimiz ve gençlik meclisi üyelerimizin katılımlarıyla çevre ve şehircilik, tanıtım ve medya ile ulaşım konularında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizde yapmayı planladığımız projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraş’ı gençlerimizle birlikte yönetiyoruz” diye konuştu
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6