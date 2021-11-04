''Kahramanmaraş’ımızı Gençlerimizle Birlikte Yönetiyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleri ve gençlik meclisinin bir araya geldiği ilk toplantıya başkanlık etti. Bir süre önce Başkanlık Divanı üyelerinin ve komisyonlarının belirlenmesinin ardından çalışmalarına resmen başlayan Gençlik Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde birçok konu başlığında projeler ve fikirlerini sundu. Düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Katılımcılığın ve temsil gücünün yüksek olduğu, şeffaf bir yönetim anlayışı hizmette de kalitenin artmasını sağlıyor. Hamdolsun oluşturduğumuz Gençlik Meclisi’miz 11 ilçemizden katılımla gerçekleşiyor. Bugün de belediye meclis üyelerimiz ve gençlik meclisi üyelerimizin katılımlarıyla çevre ve şehircilik, tanıtım ve medya ile ulaşım konularında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizde yapmayı planladığımız projelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraş’ı gençlerimizle birlikte yönetiyoruz” diye konuştu