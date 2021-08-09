Kahramanmaraş’ın Güreş Takımı göğüsleri kabarttı
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest Güreş 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş SGK Spor Kulübü, Süper Lig’e yükseldi.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 18:38
Türkiye Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Serbest Güreş 1. Ligi’ne Kahramanmaraş damga vurdu. Kahramanmaraş’ın güreş takımlarından SGK Spor Kulübü, Ankara’da 6 - 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda başarılarıyla göz doldurdu. Güreş 1. Ligi’nde mücadele eden takım, Süper Lig’e yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Tüm spor faaliyetini yürekten destekliyoruz. SGK Spor Kulübümüz Ankara’da gösterdiği başarılarla bizlere gururu yaşattı. Sporcularımızdan antrenörlerimize kadar tüm ekibi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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