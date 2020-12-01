Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla soğuklar kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Bugün öğleden sonra itibariyle Çarşamba öğleye kadar Sivas-Kahramanmaraş, Erzincan, Malatya ve Bingöl çevrelerinde alçak rakımlarda yer yer yağmur görülecek, yüksek rakımlarda kar yağışı beklendiği bildirildi.