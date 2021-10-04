Kahramanmaraşlı fenomen dondurmacı Cuma Nacar, tıklama rekorları kırdı!

2017 yılında istiklal caddesinde çalıştığı iş yerinde ABD’li bir vatandaşa yapmış olduğu dondurma şovunu kayda alan turistin Youtube hesabına yüklenmesinin ardından milyonlarca görüntülenme aldı.

Bu durumu 6 ay önce fark eden Nacar, yüklenen videonun 232 milyon görüntülenmeye ulaşmasını şaşkınlıkla öğrendi.

Konuyu Aksu Haber’e değerlendiren fenomen dondurmacı Cuma Nacar, videonun her gün 1 milyon daha artarak izlendiğini söyledi.