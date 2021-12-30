Kahramanmaraşlı Gençlerden Akif’e Yoğun İlgi
İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümünde vizyona giren ‘Akif’ filmine Kahramanmaraş Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yoğun ilgi gösterdi.
Yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün, senaristliğini Hakan Haksun’un yaptığı Akif filminde Fikret Kuşkan, Yavuz Bingöl ve Kıvanç Aktan rol aldı.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatının işlendiği filmin özeti ise şöyle:
“İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif’i Ankara’ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara’ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarında derinden etkilene Mehmet Akif bu süreçte İstiklal Marşı’nı yazmaya çalışır.”
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