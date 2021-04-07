Kahramanmaraşlı İş İnsanları askeri birlikleri ziyaret etti

Kahramanmaraş’tan yola çıkan heyet Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurmasını, maraş çöreğini, maraş tarhanasını ve baklavayı yüksekova’da görev yapan akseri birliklere dağıttı.

Heyet ilk olarak Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yerkaya’yı makamında ziyaret ederek Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini Başkan Yerkaya’ya ikram ettiler ve başkan hediye takdim ettiler.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı da makamında ziyaret eden başarılı iş insanları vali akbıyık’a da hediye verdiler.

Daha Sonrasında yüksek ova için yola çıkan heyet 1950 rakımlı olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova askeri üssünde Mehmetçikle bir araya gelerek onlara Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini tattırdılar.

Daha sonrasında Türkiye’nin rakımı en yüksesk askeri üssü olan varkavik askeri üssünüde ziyaret eden heyet burada bulunan askerlerle birlikte vakit geçirerek askerlere moral desteği verdiler.