Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’da görevli Jandarma Uzman Çavuş memleketi Kahramanmaraş’ta izin gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesinden Nejdet- Gülten Erdoğan ailesinin oğlu, 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erdoğan, görev yeri Kastamonu’da rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldı. İzin gününde kullandığı otomobille Kurtlar Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçiren Ahmet Erdoğan,

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın ani ölüm haberini ailesi ve yakınları büyük üzüntüyle karşıladı.

Askeri personelin omuzlarında taşınan Uzman Çavuş Ahmet Erdoğan Türk Bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından Şeyhadil Mezarlığı Şehitlik yanında toprağa verildi. Uzman Çavuş Ahmet Erdoğan’ın nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı

öğrenildi.