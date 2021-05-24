Kahramanmaraşlı vatandaşlar aşı olmak için gün sayıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşı sorununun bittiğini söyleyerek, "Yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi. Peki, Kahramanmaraşlı vatandaşlar aşı hakkında ne düşünüyor işte cevabı?
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 16:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Kahramanmaraşlı vatandaşlar da aşı olmak için gün sayıyor.
Kiminin aşı konusunda halen kafasında soru işaretleri olsa da devlete olan güven bu sorunları da ortadan kaldırıyor.
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