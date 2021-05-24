Kahramanmaraşlı vatandaşlar aşı olmak için gün sayıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Kahramanmaraşlı vatandaşlar da aşı olmak için gün sayıyor.



Kiminin aşı konusunda halen kafasında soru işaretleri olsa da devlete olan güven bu sorunları da ortadan kaldırıyor.