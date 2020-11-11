Kahramanmaraşlılar çözüm istedi: İl Emniyet Müdürü Devreye girdi!

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde bulunan ara sokakların dar oluşu ve araç sayısının fazlalığı trafik sıkışıklığına neden olurken, park yasağı tabelası olmasına rağmen birçok araç sürücüsü park yasağına uymuyor.

Kahramanmaraş'ta ara sokaklarda araç sürücüleri park yasağına uymayıp araçlarını gelişigüzel park yapması sıkıntılara neden oluyor.

Özellikle dar konumunda olan sokaklarda tek yön levhasının olmasına rağmen araç sürücüleri araçlarını kaldırımların üzerine park ederek trafik akışını engellemeye devam ediyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kentin muhtelif cadde ve sokaklarında paklanma yasağına uymayan araç sürücülerine işlem uyguladı.