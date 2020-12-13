Kahramanmaraşspor Niğde engelini aşamadı!

Şehrimizi misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor kendi evinde konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Akdeniz Aslanları karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayamadı. Niğde takımı 23.dakika da serbest vuruş kullandı savunmadan dönen topu Berkin Taşkın filelere gönderdi ve Niğde 1-0 öne geçti.

Golden sonra gergin dakikalar yaşandı. 37.dakika da Kahramanmaraşspor takım kaptanı Hüseyin Cihan Avcu kırmızı kart gördü ve Akdeniz Aslanları kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

İlk yarı 1-0 sonuçlanırken Kırmızı Beyazlılar 10 kişi mücadele edeceği ikinci yarıya iyi başladı. Santra yapılır yapılmaz sol kanattan topu ceza sahasına taşıyan İsa Baltacı, golcü Burak Göksel’e adeta alda at dedi ve Burak topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Kahramanmaraşspor, 12 Şubat Stadyumu’nda konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Muhabir: Murat Baltacı