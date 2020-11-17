Kahramanmaraş’ta 1. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası şiir ve edebiyat günleri dün itibariyle başladı.

Etkinlikler kapsamında şehrimize birçok edebiyatçı şair ve yazar davet edildi.

Davete katılan Güzide şairlerden Eyyüp Akyüz ve Enes Kılıç ile Kahramanmaraş Yedi Güzel adam konağında söyleşi düzenlendi, söyleşide şiir dinletisi gerçekleştirildi. Vatandaşların katılımıyla şiir ve edebiyata dair soru cevaplı buluşma gerçekleştirildi.

Şair Eyyüp Akyüz ve Enes Kılıç Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen edebiyat günleri hakkında ki düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştılar.