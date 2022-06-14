Kahramanmaraş’ta 2021 yılında 338 proje ulusal ve Avrupa kalite etiketi aldı!
Kahramanmaraş il milli eğitim müdürlüğü Etwinning Kalite Etiketi ödül töreni gerçekleştirildi. Törende başarı elde eden öğretmenlere ödüllerini Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun verdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 16:17 14.06.2022, 17:18
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman başarı elde eden öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kahraman, daha sonra başarı elden eden okul müdürleri ve öğretmenlere belgelerini verdi.
“Yürütülen projeler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta 2019 yılında 15, 2020 yılında ise 27 Kalite Etiketi alınmış. 2021 yılında ise 748 okulda 2547 öğretmen 1206 proje yürütmüş olup bunlardan 338 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır.”
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