Kahramanmaraş’ta ‘3Bant’ şampiyonası tamamlandı

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programı içerisinde yer alan 3 Bant Bilardo 2021 Türkiye Şampiyonası il kontenjan müsabakaları gerçekleştirildi. Pandemi koşulları nedeniyle 20 sporcu katıldığı yarışmalarda Balkan Keskinpala şampiyon oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş’ta bilardo konusunda büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, sporculara ulusal ya da uluslararası alanda her türlü desteği vereceğini söyledi.



Turnuvada katılımcıları tebrik eden Kahramanmaraş İl Bilardo Temsilcisi Ali Osman Yaman ise, “Türkiye Bilardo Federasyonu Faaliyet raporunda yer alan ve il temsilciliği olarak düzenlediğimiz 3 Bant Bilardo 2021 Türkiye Şampiyonasının Kahramanmaraş etabını tamamladık. Bu yıl bizim oyuncu sayımız biraz az oldu. Pandemiden dolayı 20 kişi ile turnuva düzenledik. Önümüzdeki yıl bunu daha da artıracağız. Burada bütün sporcularımız tebrik eder Türkiye Şampiyonasında başarılar dilerim” diye konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular şöyle; 1. Balkan Keskinpala, 2. Habib Balık, 3. Özgür Alper Güler, 4. Telat Özdemir.