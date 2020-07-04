Kahramanmaraş'ta amatör balıkçılık sezonu başladı!

Pandemi sürecinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte amatör balıkçılar için sezon 1 Temmuz itibariyle başladı.

KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 09:18 04.07.2020, 18:50
22

Kahramanmaraş’ta suyun bol olmasını fırsat bilen doğaseverler kamp yapmak için su kenarlarını tercih ederken bir yandan da amatör olarak balıkçılık yapıp boş zamanları değerlendiriyor.

Peki, Kahramanmaraş’ta hangi tür balıkların avlanmalarında serbestlik var ve hangi su kenarlarından balık tutmak yasak? Tüm bu sorunların cevaplarını Kaysan Silah ve ATEF Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya Aksu Haber’e açıkladı.

#Kaysan Silah ve ATEF Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya #amatör balık avı
Yorumlar (0)
36°
açık
Namaz Vakti 04 Temmuz 2020
İmsak 03:23
Güneş 05:09
Öğle 12:42
İkindi 16:34
Akşam 20:04
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 29 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 30 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Adana Demirspor 31 54
3. Erzurum BB 31 53
4. Bursaspor 31 52
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 31 39
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 31 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 31 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. M. United 33 55
5. Chelsea 32 54
6. Wolverhampton 32 52
7. Sheffield United 32 47
8. Arsenal 32 46
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 32 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Granada 33 46
10. Valencia 33 46
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Betis 34 38
14. Real Valladolid 33 36
15. Deportivo Alaves 33 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24