Kahramanmaraş’ta aşı seferberliği!
Kahramanmaraş’ta 3’üncü doz dâhil aşılamada yaklaşık, 1.008.154 bin rakamına ulaşılırken, aşılama ekipleri, mobil konteynerlerde de randevusuz aşı hizmeti veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 17:17 23.08.2021, 17:33
Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen konteynerlerde vatandaşlara anında aşı yapılırken, aşılama tablosunda sarı kategoride yer alan ilimizde; 1. doz yaptıranların sayısı yaklaşık 545.822’ye çıkarken, 2.doz aşı sayısıda yaklaşık 388.464 oldu.
Bu anlamda sağlık çalışanları, vatandaşların yoğun olduğu Trabzon caddesi üzerine stant kurarak, aşı olmak isteyenleri aşılıyor.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 23 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Konyaspor
|2
|6
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Karagümrük
|2
|4
|6. Kasımpaşa
|2
|4
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. Galatasaray
|1
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Altınordu
|2
|1
|12. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|13. Bursaspor
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. Kocaelispor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|2
|6
|2. Liverpool
|2
|6
|3. Brighton
|2
|6
|4. Tottenham
|2
|6
|5. M. United
|2
|4
|6. Everton
|2
|4
|7. Brentford
|2
|4
|8. Man City
|2
|3
|9. West Ham
|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Leicester City
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Barcelona
|2
|4
|4. Mallorca
|2
|4
|5. Valencia
|2
|4
|6. Sevilla
|1
|3
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Elche
|2
|1
|17. Celta de Vigo
|1
|0
|18. Getafe
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü