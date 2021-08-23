Kahramanmaraş’ta aşı seferberliği!

Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen konteynerlerde vatandaşlara anında aşı yapılırken, aşılama tablosunda sarı kategoride yer alan ilimizde; 1. doz yaptıranların sayısı yaklaşık 545.822’ye çıkarken, 2.doz aşı sayısıda yaklaşık 388.464 oldu.

Bu anlamda sağlık çalışanları, vatandaşların yoğun olduğu Trabzon caddesi üzerine stant kurarak, aşı olmak isteyenleri aşılıyor.