Kahramanmaraş’ta aşılanma oranı yüzde 80 oldu

Birinci doz aşılanma oranında yüzde 80’e ulaşırken, aşılama çalışmaları da hastane ve caddelere kurulan stantlarda hızla devam ediyor.

Aşı olan vatandaşlar Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmede, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.