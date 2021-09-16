Kahramanmaraş’ta aşılanma oranı yüzde 80 oldu

Geçtiğimiz güzler yüzde 75 barajını geçerek adını mavi iller arasına yazdıran Kahramanmaraş, bu hafta da aşılama oranını yükselterek yüzde 80 barajına çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 16.09.2021, 15:37 16.09.2021, 16:13
Kahramanmaraş’ta aşılanma oranı yüzde 80 oldu

Birinci doz aşılanma oranında yüzde 80’e ulaşırken, aşılama çalışmaları da hastane ve caddelere kurulan stantlarda hızla devam ediyor.

Aşı olan vatandaşlar Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmede, herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.

#aşılama #Aksu Haber #koronavirüs #aksu tv haber #aşı
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