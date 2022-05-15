Kahramanmaraş’ta baleye ve dansa gönül verenlerin sayısı da artıyor!
Müzik, tiyatro, resim, edebiyat ve daha birçok alanda ünlü sanatçılar yetiştiren Kahramanmaraş’ta baleye ve dansa gönül verenlerin sayısı da artıyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 15:39 15.05.2022, 16:39
Daha küçük yaşlarda dans eğitimi almaya başlayan minik öğrenciler düzenledikleri gösteriyle izleyicileri mest etti
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar hünerlerini sergilerken aynı zamanda görsel şölen oluştu.
Program sonunda katılanlara teşekkür eden Dans Eğitmeni Merve Yeniköy, “sanatın gelişmesinde anne- babaların katkısı çok büyük.” diye konuştu.
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