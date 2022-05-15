Kahramanmaraş’ta baleye ve dansa gönül verenlerin sayısı da artıyor!

Daha küçük yaşlarda dans eğitimi almaya başlayan minik öğrenciler düzenledikleri gösteriyle izleyicileri mest etti

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar hünerlerini sergilerken aynı zamanda görsel şölen oluştu.

Program sonunda katılanlara teşekkür eden Dans Eğitmeni Merve Yeniköy, “sanatın gelişmesinde anne- babaların katkısı çok büyük.” diye konuştu.