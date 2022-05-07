Kahramanmaraş’ta balık tutmaya gitti canından oldu
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden bir kişi, dengesini kaybederek düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2022, 13:56
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karadut Mahallesi Öldüren Deresi’ne arkadaşlarıyla balık tutmaya giden 39 yaşındaki Sadi Özcan, dengesini kaybederek suya düştü. Biranda suda kaybolan Sadi Özcan’ı bulamayan arkadaşları, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekibi, derede yaptığı aramada Sadi Özcan’ın cansız bedenini sudan çıkardı. Sadi Özcan’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş’a sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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