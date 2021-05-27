Kahramanmaraş’ta Biyoteknik Mücadele Projesinde ‘tarla okulu’ etkinliği gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde Pazarcık İlçesine bağlı Tilkiler ve Akçalar Mahallelerinde 37 çiftçiyle yaklaşık 2000 dekar alanda Antepfıstığı Dal Güvesi zararlısına karşı yürütülen Biyoteknik Mücadele Projesinde Tarla Okulu etkinliği gerçekleştirildi.

Pazarcık İlçesine bağlı Akçalar Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, Pazarcık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü Ali İrfan özsönmez, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, Akçalar Mahalle Muhtarı Rıza Sert, İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personelleri, Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı Tarım Danışmanları ile üreticiler katıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında belki de ülkemizdeki Antepfıstığında Dal Güvesi ile toplu Biyoteknik Mücadele uygulamasının ilk örneği gerçekleştirilmiş oldu. Diğer üretim alanlarında bireysel uygulamalar yapılmakla birlikte ilk toplu mücadele ilimizde uygulanmış oldu ve son derece başarı ile yürütüldü. Proje havzada üst üste 3 yıl süre ile düzenli olarak uygulandığı takdirde havzadaki Dal Güvesi zararlı populasyonu en az yüzde 90 oranında etkisiz hale getirilecek ve ekonomik zarar eşiğinin altına düşürülecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren teknik kuruluşlar toplu biyoteknik mücadele çalışmasını ilçemizdeki başka bir üretim havzasına kaydırmakla birlikte yeni bölgede farkındalık oluşturacak ve alan genişletilecektir.

Ancak bu havzadaki üreticilerimiz çalışmayı kendi imkanları ile devam ettirecekler ve üzerine Karagöz Kurdu ile mekanik mücadele konusunda Tuzak Dal çalışması başlatılacaktır. İmkanlar ölçüsünde kimyasal kullanımını azaltarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir hizmetin gerçekleşmesi için teknik destek ve rehberlik hizmetleri devam edecektir. Ayrıca yaklaşık 100.000 dekar üretim alanımızda Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda üretimin gerçekleşmesi için teknik destek sağlanmaktadır. Çalışma ile Antepfıstığı alanlarında çok önemli düzeyde kalite ve verim kaybına neden olan zararlı ile hiçbir kimyasal uygulaması yapılmadan mücadele yürütülmektedir." denildi.