Kahramanmaraş’ta da ''adalet ormanı'' için ilk fidanlar dikildi

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular yolu üzerinde bulunan alana “Adalet Ormanı” oluşturulması için fidanlar toprakla buluşturuldu.

KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 16:13 19.11.2020, 18:14
Kahramanmaraş’ta da ''adalet ormanı'' için ilk fidanlar dikildi

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünce başlatılan hükümlülerin cezalarının infazında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında her ilde bir adalet ormanı oluşturulmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün fidan dikimi protokolü devam ediyor.

Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular yolu üzerinde bulunan alana “Adalet Ormanı” oluşturulması için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Kahramanmaraş Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü personellerinin katılımıyla onlarca fidan toprağa kavuştu.

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