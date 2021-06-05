Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen B.K. (27), M.H. (39), A.K. (35) ile T.V. (29) adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 2013-2016 yılları arasında DEAŞ terör örgütü mensubu olarak Suriye’de örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı belirlendi.