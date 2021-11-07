Kahramanmaraş'ta dehşet!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde karı koca arasında yaşandığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2021, 10:07 07.11.2021, 15:43
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Aşağı Mülk Mahallesinde iddiaya göre, Şaban S. (26) ile karısı Esra S. (26) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda pompalı tüfekten çıkan saçmalar yüzünden karı koca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesinde kaldırılan Şaban S, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Esra S. ise, Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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