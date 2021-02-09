Kahramanmaraş'ta dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor!
Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 14:05 09.02.2021, 17:40
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisiyle aralıksız mücadele ediyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların gerçekleştirildiği noktalar arasında; Şehirlerarası Otobüs Terminali, Otobüs Durakları, Üstgeçitler gibi seyahat için kullanılan noktaların yanı sıra Pazar Yerleri, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Rıdvan Hoca Yer altı Çarşısı ve Balık Pazarı gibi ticari faaliyetin yoğunlaştığı alanlar da yer alıyor. Vatandaşların sıkça kullandığı noktalarda yürütülen çalışmalarla bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor.
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