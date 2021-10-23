Kahramanmaraş’ta doğalgaz borusuna kendini astı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ruhi bunalıma giren 19 yaşındaki genç, yaşadığı evde doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 21:55
Kahramanmaraş’ta doğalgaz borusuna kendini astı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Orhangazi Mahallesi, Akşam Sokakta bir apartmanda ailesiyle birlikte ikamet eden C.G, girdiği ruhi bunalım sonucu kendini iple doğalgaz borusuna astı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden baba, oğlunu kurtarmasıyla sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ihbarla kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, C.G.’yi ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede kaldırılan genç, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Kahramanmaraş #Elbistan #İntihar #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2