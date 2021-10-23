Kahramanmaraş’ta doğalgaz borusuna kendini astı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Orhangazi Mahallesi, Akşam Sokakta bir apartmanda ailesiyle birlikte ikamet eden C.G, girdiği ruhi bunalım sonucu kendini iple doğalgaz borusuna astı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden baba, oğlunu kurtarmasıyla sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ihbarla kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, C.G.’yi ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede kaldırılan genç, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.