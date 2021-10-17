Kahramanmaraş’ta genç kız 5. kattan aşağı düştü
Kahramanmaraş’ta apartmanın 5. katından aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız, ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 11:38 17.10.2021, 13:20
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Abdülhamid Han Mahallesi 3001 Sokak Faruk Karaokur Sitesi’nde yer alan apartmanın 5. katında ikamet eden 17 yaşında E.B, bilinmeyen nedenle evinin balkonundan aşağı düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Binası’na (Yörükselim) sevk edildi. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
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