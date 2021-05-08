Kahramanmaraş’ta halk pazarları covid-19 tedbirleriyle açıldı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının hafta bir gün açılmasına izin verildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, açılan halk pazarlarında incelemelerde bulunarak hem vatandaşlarla hem de pazarcılarla sohbet etti.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Kahramanmaraş’taki pazar yerlerinde sabah saatleri itibariyle hareketlilik yaşandı.
Kahramanmaraş’taki pazarcı esnafı, belirlenen alanlarda tezgahlarını kurarken, esnaflar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açtı.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda tam kapanma döneminde, Cumartesi gününe mahsus pazar yerlerinin tekrar açılması üzerine Bahçelievler ve Yirmiikigün Mahallelerinde kurulan Semt Pazarlarına ziyarette bulunarak esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Vali Coşkun, ziyaretlerde bulundukları Semt Pazarlarında vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ziyaret esnasında vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, Pandemi sürecini sorunsuz atlatmanın yolunun kurallara sıkı sıkıya uymaktan geçtiğini ifade ederek, esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte gayret göstererek bu salgının üstesinden inşallah geleceklerini söyledi.
Vali Coşkun’a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ve Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürü Zeynel Abidin Boz eşlik etti.
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