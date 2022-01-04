Kahramanmaraş’ta her mahalleye halı saha ve pota

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli bir müjdeyi paylaştı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Kahramanmaraş’a toplamda 46 sentetik saha ve 100 basket potası kazandırılacak. Kentin ihtiyaç tespit edilen her ilçe ve mahallesinde yapılacak çalışma kısa süre içinde başlayacak. Başkan Güngör çalışmayla ilgili detayları, “Valimiz, Milletvekillerimiz, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’mız ile protokol imzaladık. Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ederiz. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” cümleleriyle açıkladı.