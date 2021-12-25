Kahramanmaraş’ta hırsızlık yapan 18 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonrası, farklı tarihlerde çeşitli adreslerde bulunan ikametlerden, işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

Polisin yaptığı çalışmada çalıntı malzemelerin çoğu bulunarak sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest kaldı. 5'i adli kontrol, 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.