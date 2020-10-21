Kahramanmaraş’ta ilaç kullanmadan turunçgil üretimi gerçekleştirildi

Programa Andırın Kaymakamı İbrahim GÜNEŞ, Andırın Belediye Başkanı Ahmet DOĞAN, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz İbrahim KARGI, Andırın İlçe Müdürümüz Uğur ADSAY, Andırın Ziraat Odası Başkanı Mehmet SARIBIYIK, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Andırın Kaymakamı İbrahim GÜNEŞ Kahramanmaraş ilinin özel bir statüsünün olduğunu belirten Güneş, dört iklim ve beş bölgeyle sınırları olan bereketli güzel topraklar burada da tarımsal üretimde başta İl Tarım Müdürlüğümüz olmak üzere değerli çiftçilerimiz ve diğer kıymetli paydaşlarımız büyük bir mücadele içerisine giriştiler. Burada biyoteknik mücadele ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması ile ilgili üç yıldan beri yoğun bir çaba gösteriliyor ve yoğun bir çaba içerisindeler Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda büyük bir destek vermiş bulunmakta çiftçilerimize ve bu geldiğimiz aşama da bunun sonuçlarını memnuniyetle görebilmekteyiz Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine biyoteknik mücadele yöntemleri ile üretilen ve herhangi bir kimyasal kalıntı bulunmayan ürünler iç piyasaya ve dış piyasaya sürüldüğünü belirtti. GÜNEŞ tabi ki en önemli husus çiftçilerimiz üretim ve pazarlamadan memnun olmaları bizi mutlu ediyor geçen yıl 0,60 krş. olan ürünün bu yıl 1.50 TL den alındığını belirtti.

“ARTIK KİMYASAL İLAÇ KULLANMAYI UNUTTUK”

Proje faydalanıcısı üreticilerimiz proje ile ilgili duydukları memnuniyeti dile getirirken, artık kimyasal ilaç kullanmayı unuttuklarını, daha önce almış oldukları ilaçların ise son kullanım tarihlerinin geçtiğini ve en önemlisi maliyetlerinin düştüğünü belirttiler.

Ürün satın almak üzere ilçeye gelen tüccarlar ise; ilçede yetiştirilen ürünün kaliteli olduğunu ve bu bölgeyi tercih ettiklerini, aldıkları ürünün Türkiye'nin her tarafına satışının yapıldığını ve yurtdışına da ihraç edildiğini belirttiler.

Kurumdan yapılan açıklamada; "Akdeniz Meyve Sineği zararlısı birçok meyve türünde olduğu gibi Turunçgil yetiştiriciliğinde de önemli kayıplara neden olmaktadır. Eğer doğru yöntemlerle mücadele edilmezse zarar oranı %90-95'lere kadar çıkabilmektedir. Bu zararlı ile mücadele kapsamında Bakanlığımızca 2016 yılı itibarıyla başlatılmış olan Akdeniz Meyve Sineği Pilot Projesine 2018 yılında İl Müdürlüğümüzün talebi ile 100 da uygulama alanında başlanmış olup, üreticilerimizin kendi imkânlarıyla temin ettikleri tuzaklarla 300 da alana ulaşılmış ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından Biyoteknik Mücadele uygulamalarının tamamlayıcısı niteliğinde Bakanlığımız genel bütçe imkânları ile 1 ton ZİRAY temin edilerek, zehirli Yem kısmi dal uygulaması yapılması için ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında ise Bakanlığımız imkânları ile 260, üreticilerimizin kendi imkânları ile 142 da olmak üzere toplam 1610 kitle yakalama tuzağı ile 402 da alanda 37 üreticimizle uygulanmıştır. Yine kontrollü kimyasal mücadele uygulamasını yaygınlaştırmak amacıyla 1000 litre ZİRAY temini yapılarak üreticilerimize dağıtılmıştır. Bu yıl ise Akdeniz Meyve Sineği Pilot Projesi ulusal düzeyde tamamlanmış olup, Bakanlığımız genel bütçe imkanları ile üreticilerimize %50 hibe desteği sağlanarak toplam 1760 adet kitle yakalama tuzağı ile 440 da alanda 34 üreticimiz ile mücadele uygulanmaktadır. Hasat sezonuna geldiğimiz bu günler itibariyle Biyoteknik Mücadele uygulama alanlarında istisna olan birkaç bahçe dışında kimyasal mücadele yapılmamış olup, pazara tamamen kalıntısız ürün verilecektir. Sonuç olarak bölgedeki ürünler ulusal düzeydeki tüccar ve pazarlamacıların bu proje alanlarına olan ilgisini arttırmıştır. Üç yıllık bir uygulama ile son derece başarılı ve sağlıklı bir mücadele yöntemi olan Biyoteknik Mücadele uygulamaları ile Turunçgil üretimimiz, verimliliğimiz, insan ve çevre sağlığımız kontrol altına alınmış olup, İlimizde sürdürülebilir bitkisel üretimin temeli atılmıştır. Bakanlığımızca Turunçgilde Biyoteknik Mücadele uygulamalarına dekara 80 ₺ destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda İlimizde toplam 18.623 ₺ destek ödemesi yapılmış olup, 2020 yılında ÇKS'ye kayıtlı 23 üreticimize ait 350 dekar alanda destek sağlanacaktır." Denildi.

Program sonunda uygulama alanı ziyaret edilerek, bahçede incelemelerde bulunuldu.