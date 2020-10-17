Kahramanmaraş'ta kabak hasadı devam ediyor!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Osman Bey mahallesinde kışlık ve dolmalık olarak yetiştirilen kabakların hasadı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2020, 10:49 17.10.2020, 17:43
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Çiftçilerin büyük gayretler sonucu meydana getirdiği ürünlerden olan kabakta rekolte ve verim bu yıl düşük seviyede.
Kabak tarlasında çalışan çiftçiler bu yıl kabakta rekolte ve verimin haşerelerden dolayı düşük olduğunu ve salgın dolayısıyla fiyatların istenilen seviyede olmadığını belirtti.
Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş ziraat odası başkanı Mehmet çetin kaya sezonun son ürünlerini hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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