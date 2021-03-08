Kahramanmaraş’ta kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

Sağlık çalışanları bu durum karşısında Kızılay ekibine teşekkür etti.



Yardımlarıyla insanlığa örnek bir duruş sergileyen Türk Kızılay’ı 8 Martta da gecesini gündüzüne katan ve pandemide en önde savaşan kadın sağlık çalışanlarını bu özel günde unutmayarak onların gönüllerine dokundu.





Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şube Başkanı Fatma Deveboynu ve Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir’e Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Şule Şirin Berk eşlik etti.





Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şube Başkanı Fatma Deveboynu, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü toplumun dinamik yapı taşları biliyorsunuz kadınlarımız ve toplumun her yerinde boy gösterip Emek veriyorlar. Biz de bu süreçte sağlık çalışanlarının ön planda olduğunu düşünerek Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelip sağlık çalışanlarımıza ve bütün personellere Karanfil dağıtımı yaptık. İnşallah onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz onlar gibi zarif, naif, şefkatli, merhametli bir hayat diledik onlara İnşallah şiddetin olmadığı bir yaşamları olsun istiyoruz. Artık dünkü haberlerden sonra biliyorsunuz çok korkmaya başladık kadınlarımıza yönelik şiddetin olmadığı hayatlar istiyoruz. Lütfen burada basının önünde tek dileğimiz kadınlarımızın sevelim bir binayı düşünelim taşsız bir bina tuğlasız bir bina olur mu? Olmaz kadınlar bizim tuğlalarımız olmayan tuğlalı bina neye mahkumdur yıkılmaya lütfen kadınlarımıza sahip çıkalım onlar anne, Onlar kadın, onlar Emek, onlar Yürektir” ifadelerini kullandı.





Kahramanmaraş Genç Kızılay Şube Başkanı Gamze Gezinir de, “8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlarımızı bir gün değil her gün özel olduklarını bugün Karanfil dağıtarak onlara bir nebze de olsa göstermeye çalıştık günümüz kutlu olsun” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı



