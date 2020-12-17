Kahramanmaraş’ta kahreden intihar!

17.12.2020 günü saat:16.10'da Aslanbey Mahallesi Dulkadiroğlu Külliyesi batı tarafında zeytinlik alan içerisinde A.Y. (24) bilinmeyen bir nedenle tabanca ile intihar etmiş şekilde bulundu. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Olay yerine yakın bir bölgede ikamet ettiği öğrenilen şahsın bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.