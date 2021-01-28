Kahramanmaraş'ta kalorifer peteği çalan hırsızlara suçüstü!

Elbistan’da Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi üzerindeki kalorifer malzemelerinin bulunduğu bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları amacına ulaşamadan yakaladı.

Kısa süre içinde verilen adrese ulaşan polis ekipleri, kalorifer peteği çalan E.Ş. (22) M.D. (18) ve E.Ü. (18)’ i deponun önünde çaldıkları malzeme ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.