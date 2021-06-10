Kahramanmaraş’ta kira soygunu!

Emlakçıların elinde kalan kiralık daire ilanları arttıkça artmaya devam ediyor.

1 sene içerisinde Kahramanmaraş’ın tüm bölgesinde artan kira fiyatları vatandaşları memnun bırakmadı.

Tekerek, Boğaziçi ve Binevler civarında kira fiyatları 2 bin lirayı bulurken bu durum dulkadiroğlu tarafında da hemen hemen aynı oldu.

Emlakçıların koyduğu kira bedeli ev sahiplerinin istediği kira fiyatları vatandaşları canından bezdirdi.