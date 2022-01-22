Kahramanmaraş’ta ‘Kırmızı melekeler’ karakış demedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıl boyunca milyonlarca vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için pek çok alanda sosyal ve ekonomik destek sağlarken, kış ayının zorluklarında da bu desteklerini sürdürebilmek için durmadan çalışıyor.

Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP) kapsamında bu zamana kadar Kahramanmaraş’ta 130 bin aileye ulaşırken, 2021 yılında ise 63 çalışanı ile birlikte toplam 50 bin 988 aileye ulaştı. Bu yardımların yanı sıra kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar da hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli olan ve kamuoyunda “Kırmızı Yelekliler” olarak bilinen 63 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çalışanı, her koşulda sahaya çıkarak görevlerini yerine getirmeye çalışarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde çalınmadık kapı bırakmamak adına hane ziyaretleri gerçekleştiren ASDEP çalışanları, vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanabilecek vatandaşları tespit etmeye çalışırken devletin diğer hizmetlerine de ihtiyaç duyan vatandaşları ilgili kurumlara yönlendirmek amacıyla rehberlik yaparak önleyici bir hizmet olarak sunuyorlar.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ülke genelinde 2021 yılında 589.000 haneye tek tek ulaşıldı ve bu hanelerin ihtiyaçları tespit edildi.

Kahramanmaraş’ta ise programın uygulamaya konmasından bugüne toplamda 130 bin haneye, 2021 yılında ise 50 bin 988 haneye ulaşarak devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştıran 63 ASDEP çalışanı, bu ziyaretleri ile Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü Türkiye’de en çok hane ziyareti gerçekleştiren İl Müdürlüklerinden biri yaptı.