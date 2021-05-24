Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Araç yayaya çarptı
Kahramanmaraş’ta bir otomobil, Ulu Cami mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 13:44
Edinilen bilgilere göre, yaşanan kaza öğle vakitlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ulu Cami mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın vatandaşa seyir halindeki araç çarptı.
Yaşanan olay sonrası kazazede kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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