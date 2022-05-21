Kahramanmaraş’ta küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu!

Buna göre, 2022 yılında tosunun kilogramı 65 TL’den, düvenin kilogramı 60 TL’den, ineğin kilogramı 52 TL’den, toklunun kilogramı 68 TL’den, iğdişin kilogramı 66 TL’den satılması tavsiye edildi.

Kırmızı Et Üreticileri Birlik başkanı yunus ceren konuyla ilgili Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, yem fiyatlarının artmasıyla birlikte kurbanlık fiyatlarının 2021 yılına kıyasla yüzde 100 fiyat artışı oldu dedi.

Konuşmasının devamında ceren kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi.