Kahramanmaraş’ta öğrenciler mavi kapak kampanyasına destek oldu
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri mavi kapak kampanyasına destek oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 17:17 04.01.2022, 19:18
Minik yürekler engelli vatandaşlara destek olabilmek adına Eylül ayından itibaren topladıkları mavi kapakları okulda biriktirdi ve bir tekerlekli sandalye alma hakkı kazandı.
Öğrenciler Aksu Haber’e yaptıkları açıklama da destek oldukları mavi kapak kampanyasının bilincinde olarak her gün kapakları getirmeye devam edeceklerini aktardı.
İngilizce öğretmeni Zübeyde Gönen Kaçar, sosyal medya da gördüğü paylaşımlarla öğrencilerini bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için bu projeye başladıklarını belirterek mavi kapak kampanyasına destek olan öğrencilerine teşekkür etti.
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