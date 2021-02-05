Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2021, 23:58 06.02.2021, 16:04
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 HJ 519 plakalı otomobil, Afşin Çevreyolu'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mert K, Gökdeniz G. ile Ömer Ö. Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mert K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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