Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 14:38
Edinilen bilgiye göre, Muhittin P. idaresindeki 46 PA 773 plakalı motosikletiyle Kayseri yolu üzerinde seyir halinde iken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 46 BS 204 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Ayşe P. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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