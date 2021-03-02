Kahramanmaraş’ta pandemide spora engel yok!

Pilates eğitmeni Cansu Diş, pilates hakkında bilinmesi gerekenleri ve doğru egzersiz yapmanın yollarını Aksu Habere anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 02.03.2021, 17:17 02.03.2021, 18:10
Kahramanmaraş’ta pandemide spora engel yok!

Pandemi döneminde Kişisel antrenörlere bu süreçte çok yoğun bir talebin olduğunu söyleyen Pilates eğitmeni Cansu Diş, evde egzersiz yapmak isteyenler içinde önerilerini şu şeklide sıraladı.

Pilates, zihnin kaslar üzerindeki kullanımını destekleyen fiziksel bir fitness sistemi olarak günümüzde en çok tercih edilen spor dalları arasında yer alıyor. Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olmanın yanında, omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşıyor. Pilates eğitmeni Cansu Diş, pilates hakkında bilinmesi gerekenleri ve doğru egzersiz yapmanın yollarını Aksu Habere anlattı.



Pilates eğitmeni Cansu Diş konuşmasına şöyle devam etti;

“Koronavirüs Hastalığı bilindiği üzere tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte hareketsizlik, sedanter geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle de beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Evde kaldığımız şu günlerde sporun önemi daha da arttı. Normal zamanda spor yapmayan insanlar bile evde kendine hareket alanı açmaya başladı. Kişisel antrenörler olarak bu süreçte bizlere de çok yoğun bir talep oldu. Kişiler kendine özel bir derslikte birebir eğitim alma imkanı buluyor bulaşıcılık riskini minimale indirerek bedensel ve ruhsal sağlığını korumaya devam ediyor. Bireysel çalışmalara herhangi bir sebepten dolayı katılamayıp evde egzersizini yapmak isteyenler içinse önerilerim şu şekilde olacak.

Kesinlikle kendi seviyelerini çok iyi bilmeliler. Bunun yanında sağlık durumlarını çok iyi çözümlemeleri gerekiyor. Spor alanları yaratırken ilk başta ekipman kullanmak yerine, evdeki sandalye veya masayı örneklendirebilirim. Öncelikle evde spor yapılacak alanın basitleştirilip sadeleştirilmesi oksijen kapasitesi alanlarının da kesinlikle arttırılması. Haftada 2-3 kez en az 25-30 dakika, en fazla ise 50-60 dakika olacak şekilde antrenman süresi sınırlandırılmalıdır. Bunun yanında ise karın-bel-kalça bölgesini kuvvetlendirecek, yerde mat hareketleri yapmak faydalı olacaktır. Bu saydıklarıma esneme ve stretching hareketleri kesinlikle eklenmelidir.

İnternette yer alan videolar günlük egzersiz için yeterli mi yoksa fazla mıdır?

İnternette çok fazla bilgi var. Yeterli olan bilgi ve videolar mevcut. Bunun için doğru eğitmen ve video seçimi çok önemli. Günlük egzersiz için fazla değil, yeterli olur, ama ne için yaptığını ve kiminle yaptığını bildiğin sürece çok daha yeterli olacaktır. İnternet uçsuz bucaksız bir dünya çünkü.

Bedensel aktivitenin yanında beslenme ve uyku düzeni de mutlaka bir arada bulunmalı.”
Muhabir: Gökhan Çalı

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