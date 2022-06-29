Kahramanmaraş’ta PKK’ya ait mağara imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği Şehit J.Er Muharrem Özkan operasyonunda Elbistan ilçesi kırsalında PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara bir adet elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.