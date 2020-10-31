Kahramanmaraş’ta polisten hırsızlık operasyonu!

Kahramanmaraş polisi tarafından 57 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 40 kişi yakalandı, şüphelilerin 32'si tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 19:10
Kahramanmaraş’ta polisten hırsızlık operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul  hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yapıldı.
Meydana gelen olay yerlerinde delil incelemesi yapan polis ekipleri, bir yandan da olayın meydana geldigi bölgeyi kapsayan kamera araştırması ve eşkale uygun şahıslar üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonrası harekete geçen polis, 40 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda il merkezinde çeşitli tarihlerde 57 Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen, 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 40 kişiden 5'i adli kontrol alırken, 3'ü serbest kaldı. 32 kişi ise tutuklandı. Bu şahıslardan motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan Bünyamin G.(24) ve Ahmet Öztürk K.(23), 
marketlerden alışveriş esnasında sürekli hırsızlık yapan Bedirhan P.(26), Halil İbrahim Ç.(22) ve Sefa Y.(22), işyerlerinden telefon çalan Hakan B.(25), izzettin H.(29), Mustafa A.(34) ve Abdülsamet G.(19), bir fırının penceresini zorlayarak kasadaki paraları çalan Duran E.(25), 3 ayrı işyerinden çok sayıda güvercin, para, kamera kayıt cihazı, malzeme çalan Ahmet E.(26),güvercin hırsızlığı yapan Duran S.(25), bir markete balkondan girerek kasadaki paraları çalan Mustafa K.(30) ve Selim S.(39), bir evden cep telefonu çalan Fırat D.(25) ve Seyfettin B.(29), bir evden ziynet eşyası çalan Ayhan Ç.(32),camilerden bilgisayar monitörü ve para çalan Ahmet Can K.(19) ve camiden para çalan Cem K.(19),  bisiklet hırsızlığı olayları yapan Celal Ö.(30) ve Veli S.(29), işyerinden hırsızlık yapan  İbrahim A.(25), otodan kredi kartı çalıp para çeken Hasan A.(29), Alparslan D.(24) ve Doğan E.(22), otodan teyp ve hoparlör çalan Ramazan T.(20) ve 
Serhat A.(18), bir eve hırsızlık amaçlı giren Kenan T.(19) ve  bir evin camını kırarak para çalan Ergün T.(25) ve hırsızlık olaylarına karışan 3 yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Polisin yaptığı çalışmada hırsızlık malzemesi olarak 8 adet cep telefonu, 7 adet motosiklet-bisiklet, 2 adet otomobil, bir miktar ziynet eşyası ve para, 50 adet güvercin, 2 laptop, 2 adet akıllı saat,çok sayıda market malzemesi, yüklü miktar Inşaat malzemesi,   çalıntı ev ve işyeri eşyaları ile suç aletleri ele geçirildi.
Tutuklanan 32 kişi cezaevine teslim edildi.

#Kahramanmaraş #Hırsızlık #operasyon #gözaltı
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