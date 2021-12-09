Kahramanmaraş’ta sağlık işçileri basın açıklaması yaptı!
Kahramanmaraş’ta sağlık işçileri Öz sağlık İş Sendikası adı altında basın açıklaması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2021, 15:23 09.12.2021, 18:02
Sağlık işçileri yaptıkları basınaçıklamasında; “Sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili Sendikası Öz Sağlık İş sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralarda oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği bir gerçektir.
Çalışan sağlık işçilerini “sağlık personeli saymamak” şeklinde bir anlayışı kabul etmiyoruz. Balkonlardan alkış aldığımızda ve “Hakkınız Ödenmez” denildiğinde kendimizi vatan görevinde saymıştık. Ama bugün görüyoruz ki “hakkınız ödenmez” gerçek anlamında kullanılmış. İfadelerini kullandı.
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